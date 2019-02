Kololli verwandelt frech vom Elfmeterpunkt. (Quelle: SRF)

Schon nach 21 Minuten war damit der ganze Plan von FCZ-Trainer Ludovic Magnin mehr oder weniger dahin. Nie konnten die Zürcher mit ihrer Leidenschaft punkten, die die spielerische Überlegenheit der Süditaliener hätte ausgleichen sollen. Mit durch die Gegentreffer früh angeschlagener Moral wirkte der letzte im Europacup verbliebene Schweizer Klub hilflos. Ohne an die Grenzen zu gehen, kontrollierte der Zweite der Serie A die Partei, spielte sich ansehnlich die Bälle zu und hielt sich den Gegner vom Leib. Erst in der Schlussphase ging bei den Italienern etwas die Konzentration verloren.

Brechers fataler Aussetzer

Seit Mitte Dezember hatten die Neapolitaner auswärts kein Tor mehr erzielt. Doch die Einladung von Andreas Maxsö und Brecher konnten sie nicht ausschlagen. Der Goalie spielte einen Abstoss zum Dänen, dieser wieder zurück zu Brecher, dem die Ballannahme misslang. Arkadiusz Milik holte sich den Ball und musste nur noch den freistehenden Insigne anspielen. Der für Marek Hamsik zum Captain beförderte gebürtige Neapolitaner erzielte seinen 14. Europacup-Treffer ins leere Tor.

Der perfekte Match, den Magnin als Voraussetzung für ein gutes Resultat angesehen hatte, war damit schon früh nicht mehr möglich. Vielleicht fand der FCZ deshalb den Tritt nicht mehr, mit vielen Fehlpässen machte er den selbstsicheren Gästen das Leben leicht. Die Zweikämpfe, die er suchte, fand er nicht. Napoli liess den Ball geschickt zirkulieren, die Zürcher waren immer wieder zu weit von ihren Gegenspielern entfernt.

FCZ zu harmlos

Dass Napoli nach dem 0:1 nur noch einmal traf, war der Verspieltheit von Insigne und Co. sowie Brecher zu verdanken, der nach seinem Lapsus hielt, was es zu halten gab. Die Hoffnung flammte in den Reihen des FCZ nie mehr auf. Zu deutlich waren die Kräfteverhältnisse. Bloss auf den Rängen des mit 24'000 Zuschauern ausverkauften Letzigrund verlief das Duell zwischen der heimischen Südkurve und dem Gästesektor mit den vielen von weit und weniger weit angereisten Anhängern von Napoli ausgeglichen.