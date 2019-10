Basel holt zu zehnt einen historischen Sieg

Mit seinem ersten Sieg auf spanischem Boden in der Clubgeschichte macht der FC Basel einen grossen Schritt in Richtung Sechzehntelfinals. Nach dem 1:0 bei Getafe reicht ein Sieg im Rückspiel in zwei Wochen, um die K.o.-Runde zu erreichen.

Getafe eilt in Spanien der Ruf voraus, eine aggressive, manchmal sogar etwas überaggressive Mannschaft zu sein. Aber dann waren es die Basler, die Karten sammelten, als gäbe es kein Morgen mehr. Neun Gelbe waren es bis zum Schlusspfiff. Und weil Kevin Bua zwei davon sah, spielte der FCB ab der 74. Minute nur noch zu zehnt.