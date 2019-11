Alderetes Grätsche kostet FCB Punkte

Eine kleine List entfaltet auch auf dem Fussballplatz oft eine grosse Wirkung. Der FC Basel erfährt das in Russland am eigenen Leib. Da ist Ari, Krasnodars Stürmer aus Brasilien, der in der 71. Minute im Strafraum an den Ball kommt und zur Flanke ansetzt. Und da ist Omar Alderete, Basels Innenverteidiger aus Paraguay, der die Hereingabe verhindern will. Doch Ari täuscht ihn, schlägt einen Haken, Alderete rauscht in ihn hinein, der Fall ist klar: Penalty. Ari läuft selber an und trifft problemlos.