1:0, dann 1:2 – spektakuläre Wende in Bern

Mit viel Tempo waren die Young Boys zuvor gestartet, die Bälle kamen sofort steil in die Spitze, Marchesin im Tor von Porto bekam schnell zu tun. Und er musste schon nach sechs Minuten hinter sich greifen: Garcia trat einen Freistoss von links, in der Mitte segelte unter anderen Europameister Pepe unter dem Ball hindurch, worauf Fassnacht per Kopf zur Führung traf. YB-Trainer Gerardo Seoane strebte die vorzeitige Sechzehntelfinal-Qualifikation mit einer offensiven 4-4-2-Aufstellung an, die Wirkung blieb nicht aus. Doch nach etwas mehr als 20 Minuten schien Porto besser ins Spiel zu finden. Von Ballmoos rettete im letzten Moment gegen Marega, der wenig später gegen Zesiger im Strafraum fiel – nicht penaltywürdig. Immer besser fand der portugiesische Spitzenclub in der Folge ins Spiel, was in der lethargischen YB-Schlussphase und der spektakuläre Wende Portos zum Sieg endete. (mrm)

Telegramm

Young Boys - Porto 1:2 (1:0)

31'120 Zuschauer (ausverkauft).

SR Tamas (HUN).

Tore: 6. Fassnacht (Garcia) 1:0. 75. Aboubakar (Marenga) 1:1. 79. Aboubakar



Young Boys: von Ballmoos; Janko (81. Hoarau), Sörensen, Zesiger, Garcia; Fassnacht, Lustenberger (69. Lotomba), Aebischer, Ngamaleu; Assalé (57. Martins), Nsame.



Porto: Marchesin; Corona (84. Diogo Leite), Marcano, Pepe, Alex Telles; Danilo, Mbemba (46. Manafa); Otavio, Marega, Ndiyae (74. Luis Diaz); Aboubakar.



Bemerkungen: Young Boys ohne Camara, Gaudino, Lauper, Sierro und Sulejmani (alle verletzt). - 91. Pfostenschuss Fassnacht. - Verwarnungen: 1. Ngamaleu (taktisches Foul); 8. Mbemba (Foul). 45. Conceiçao (Trainer/unsportliches Verhalten), 57. Manafa (Foul), 88. Alex Telles (Foul).

