Warum Ajax noch vor YB ran muss

Um sich überhaupt wieder mit den Schwergewichten messen zu können, muss sich der niederländische Meister für die Königsklasse qualifizieren. Er greift in der dritten Qualifikationsrunde ein, eine Runde nach dem FC Basel, eine vor den Young Boys. Schlägt Ajax Paok, muss es noch durch das Playoff, dort wartet der Sieger aus dem Spiel Apoel Nikosia gegen Qarabag. Zypern oder Aserbeidschan, Halbfinal hin oder her.

Österreich profitiert von Chelsea

26 von 32 Plätzen in der Champions League sind schon besetzt. Dass Ajax nicht dabei ist, ist dem Verteilschlüssel der Uefa geschuldet. Der richtet sich nach dem Koeffizienten des Landes, Stand Sommer 2018, also vor Ajax' Wundersaison. Damals lagen die Niederlande noch auf Rang 14, hinter der Schweiz. Nicht nur, aber vor allem weil der FC Basel in einer Zeit fleissig Punkte sammelte, in der sich Ajax und Eindhoven in der Europa League abmühten. Das hat sich mittlerweile geändert: Die Schweiz ist auf Rang 17 abgerutscht, die Niederlande sind auf Rang 11 geklettert.

Das sichert dem niederländischen Meister aber noch keinen Startplatz für die Kampagne 2020/21. 16 der 26 Fixplätze werden durch die vier besten Teams der vier grossen Ligen besetzt, das fünftplatzierte Frankreich bekommt deren drei, Russland auf Rang 6 zwei. Die Plätze 7 bis 10 haben je ein Team in der Gruppenphase. Das sind die Meister aus Belgien, Portugal, der Ukraine und der Türkei. Der Elfte geht leer aus.

Im Normalfall. Weil sich Chelsea, der ebenfalls für die Königsklasse startberechtigte Sieger der Europa League, auch über die Premier League (Rang 4) für die Champions League qualifiziert hat, kommt diese Saison das elftplatzierte Österreich zum Handkuss und Red Bull Salzburg nach Jahren des Scheiterns zu seiner Premiere in der Königsklasse.

Und die Talente laufen weg

Die famose Saison hat Ajax Amsterdam also noch nicht viel gebracht. Ausser Probleme. Denn die im Frühjahr von Ajax bezwungenen Grossclubs stürzten sich auf die jungen Talente. Stratege Frenkie de Jong ist weg, Captain Matthijs de Ligt ebenso, die beiden Jungspunde brachten Ajax 160 Millionen Euro ein. Geld, das bisher vor allem in junge Unbekannte investiert wurde, in Spieler, die aus Mexiko, Argentinien, Belgien oder aus der heimischen Liga kamen. Ajax will seiner Linie treu bleiben.