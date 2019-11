Doppelrot für Brügge-Spieler nach Torjubel

Torschütze Krepin Diatta riss sich nach seinem Treffer freudetrunken das Trikot vom Leib, vergass dabei aber anscheinend, dass er bereits verwarnt war. Die Folge war die Gelb-Rote Karte für den Senegalesen. Sein Mannschaftskollege Clinton trat bei der Jubelszene die Eckfahne um, so dass diese durchbrach. Für diese Beschädigung des Stadion-Inventars zückte der Schiri nochmals Gelb - für Clinton ebenfalls die zweite in dem Spiel.

Brügge auf Europa-League-Platz

Am Ende trennten sich die beiden Teams unentschieden und Brügge rettete zu neunt einen Punkt. Dank dieses Punktes steht die Mannschaft von Philippe Clement vor dem abschliessenden letzten Gruppenspiel vor Galatasaray. Allerdings trennt die Clubs, die bisher noch keinen einzigen Sieg feiern konnten, nur ein einziger Punkt. Während Brügge am letzten Spieltag zuhause auf Real Madrid trifft, muss Galatasaray in Paris antreten.

