YB ist gelassen nach der Schlacht

Wer wissen will, warum bei den Young Boys seit längerer Zeit bemerkenswerte Ruhe herrscht, erhält am Samstagabend Anschauungsunterricht. Das 3:3 zwischen Zürich und YB in einer wilden Achterbahnfahrt hat tiefe Spuren hinterlassen, physisch wie mental. Beide Parteien sind unzufrieden mit Referee Adrien Jaccottet.

Gerardo Seoane sagt: «Es gab viele strittige Situationen. Das Spiel war aber beste Unterhaltung für den Schweizer Fussball. Und das Ergebnis ist gerecht.» Zwei Meter neben Seoane sitzt Ludovic Magnin. Er ist patzig, verärgert, unfreundlich. Und er sagt: «Ich sage nichts zum Schiedsrichter, jeder hat ja gesehen, was passiert ist.»

Während YB-Trainer Seoane einen gelassenen Eindruck hinterlässt und das hitzige Geschehen professionell Revue passieren lässt, ist FCZ-Coach Ludovic Magnin, wie der Fussballer Ludovic Magnin war: temperamentvoll, aggressiv, leidenschaftlich. Es hilft in solchen Momenten nicht, souverän zu sein.

Magnin will nichts sagen und sagt später dann doch dies und das gegen die Spielleiter, die seiner Meinung nach die Hauptschuld daran tragen, dass Zürich nach früher 2:0-Führung nicht gewann.

YB hätte das Spiel nicht zu elft und auch nicht zu zehnt beenden dürfen, findet er beispielsweise, Platzverweise wegen harten Einsteigens sowie mehrerer Fouls hätte es gegen Sékou Sanogo, Steve von Bergen und Kevin Mbabu geben müssen. Das ist Ansichtssache und nicht total abwegig, aber in einer Partie mit derart vielen heiklen Szenen auf beiden Seiten wirken Magnins Vorwürfe stillos.

Sinnbild Seoane

Auch die Young Boys könnten sich beklagen nach einem Gipfeltreffen, das teilweise einer Fussballschlacht glich, mit sechs Toren und zehn Verwarnungen, vielen Debatten und zahlreichen Geschichten. Etwa über die zwei Elfmeter, die Zürich erhielt, wobei jener, der zum 3:1 führte, die krasseste Fehlentscheidung des Abends darstellte.

Captain Steve von Bergen verpackt sein Unverständnis in der humorvollen Aussage, die Zürcher seien wohl zweimal wegen starker Windverhältnisse umgefallen. Und natürlich machen Erfolge grundsätzlich gelassener, die Young Boys können mit dem spektakulären Unentschieden besser leben als der FCZ, der weiter elf Punkte hinter dem Leader liegt.

Seoane blieb auch während des Spiels, als sein Team lange Zeit in Rücklage lag, an der Seitenlinie jederzeit entspannt. Magnin und sein Assistent René van Eck dagegen führten sich auf wie zwei Rumpelstilzchen. Wenn man möchte, könnte man ihren Auftritt peinlich finden.

Mit der Abgeklärtheit des Meisters, Dominators und Champions-League-Teilnehmers gehen die Young Boys durch diese Saison. Gerardo Seoane ist Sinnbild für diese Besonnenheit. Er gibt sich sachlich, lamentiert nicht, kritisiert die Seinen sogar aufrichtig, wenn es angebracht ist. «Unsere Defensivleistung muss klar besser werden.» Seine Verteidigung startete in Zürich mit einem Patzerfestival, aber sie fing sich auf.

YB dominierte das Geschehen ab Mitte der ersten Halbzeit und vor allem nach der Pause total, war spielerisch besser, druckvoller, physisch klar überlegen. Vielleicht wird Ludovic Magnin das seinen Spielern nach der Videoanalyse auch mitteilen.

Am Samstag meint er zum Auftritt der Young Boys flapsig: «Die haben einfach nur lange Bälle nach vorne gehauen.» Das ist ein exklusiver Ansatz – zumal YB in 11 Partien 24 Tore mehr als der FCZ erzielt hat.

Von Ballmoos verletzt

Schleunigst in den Griff bekommen aber muss Seoane die YB-Defensivprobleme. Erneut kassierte sein Team drei Gegentreffer. Diesmal spielte der talentierte Sandro Lauper neben von Bergen, weil der talentierte Mohamed Ali Camara einige Fehler begangen hatte. Auch Lauper überzeugte für einmal nicht.

Und Grégory Wüthrich, Anfang Saison im Von-Bergen-Partner-Casting die Nummer 1, ist nach Verletzungspause erst seit kurzem wieder belastbar. Auch er ist ein Versprechen für die Zukunft, aber in der Gegenwart geht es morgen in der Königsklasse gegen das kriselnde Valencia.

Die Besetzung der zentralen Abwehr ist dabei noch offen. David von Ballmoos wird sicher nicht im Tor stehen. Er war nach einem heftigen Köpfezusammenprall mit Zürichs Andreas Maxsö (der ziemlich rüde in das Luftduell gestiegen war) kurz bewusstlos und erlitt eine Gehirnerschütterung sowie einen Nasenbeinbruch. Seine Ausfalldauer ist unbekannt, gegen Valencia darf Marco Wölfli mit zarten 36 seine Champions-League-Premiere feiern.

Der Routinier hatte schon im Frühling von einer Von-Ballmoos-Verletzung profitiert. Es würde zu diesem YB-Jubeljahr passen, sollte Wölfli seiner märchenhaften Comeback-Geschichte am Dienstagabend ein weiteres Kapitel anfügen. (Berner Zeitung)