Wer schiesst das erste YB-Tor in der Königsklasse?

Juventus Turin, Manchester United, FC Valencia: Schon bei der Gruppenauslosung der Champions League war klar, dass es für die Young Boys bei ihrer erstmaligen Teilnahme an der Königsklasse nicht einfach würde, Punkte zu sammeln. Null Zähler nach zwei Spielen, das kann selbst der YB-Fan irgendwie hinnehmen. Aber null Tore?

In der Super League ist YB die Tormaschine schlechthin: 34 Treffer stehen nach zehn gespielten Runden zu Buche, dahinter folgt der FC Thun mit insgesamt 21 Toren. Im Schnitt also erzielen die Berner über drei Treffer pro Partie. International hingegen sind es drei Gegentreffer pro Partie – gegen Manchester und Juventus hiess es am Ende jeweils 0:3 aus Sicht des Schweizer Meisters.

Knapp daneben ist auch vorbei

Immerhin waren die Young Boys im Auftaktspiel gegen die Engländer mehrere Male nahe dran am ersten Champions-League-Tor der Vereinsgeschichte. Guillaume Hoarau setze einen Kopfball neben das Tor. Christian Fassnacht zielte genau auf den gegnerischen Goalie. Roger Assalé verpasste eine flache Hereingabe mit der Hacke. Die grösste Chance aber vergab mit Mohamed Ali Camara ein Verteidiger, als er nach einem Corner nur den Aussenpfosten traf:

In Turin boten sich dem Neuling dann kaum Torchancen. Gegen Valencia, wieder im eigenen Stadion, hoffen die Berner Fans nun endlich auf ein Ende der Wartezeit. Ist Liga-Toptorschütze Hoarau auch international erfolgreich, und sei es per Elfmeter? Oder zirkelt Miralem Sulejmani einen Freistoss ins gegnerische Netz? Immerhin durften diese beiden als einzige im YB-Kader schon einmal in der Champions League jubeln.

Vielleicht darf sich aber auch Meisterschütze Jean-Pierre Nsame endgültig einen Platz in den Annalen des Vereins sichern. Oder setzt es für Fassnacht nach seinem Debüt in der Nationalmannschaft den nächsten Höhepunkt im Oktober? Und vielleicht machts Camara dieses Mal besser. Was glauben Sie, welcher YB-Spieler schafft die Torpremiere? Der Vollständigkeit halber stehen auch die Torhüter zur Auswahl, immerhin war Marco Wölfli im Cup in Biel nahe dran. Man weiss ja nie...

(Bernerzeitung.ch/Newsnet)