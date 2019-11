Valencia erkämpft sich Remis

Schon vor dem Duell war klar, dass sich der Sieger vorzeitig für die K.-o.-Phase qualifiziert. Angespornt von der Aussicht auf das Achtelfinal-Ticket machte das Team von Chelsea-Trainer Frank Lampard gleich viel Druck. Willian (2.) verfehlte per Kopf nur knapp. Valencia kam langsamer auf Betriebstemperatur. Aber dann waren die Mannen von Trainer Albert Celades plötzlich da: Erst traf Maxi Gomez (19.) den Ball nicht richtig und als er ihn traf, reagierte Keeper Kepa (30.) bravourös.

Valencia trifft, Chelsea reagiert

Vor der Pause nahm die Partie richtig Fahrt auf. Kanté (37.) und Abraham scheiterten noch am hervorragenden Torhüter Cillessen. Dafür machte es Soler (40.) auf der anderen Seite besser. Die Antwort der Blues liess aber nicht lange warten. Nur einen Minute später glich Kovacic zum 1:1 aus.

Kurz nach dem Seitenwechsel musste der VAR eingreifen. Die Szene: Pulisic (50.) spitzelte den Ball nach einer Kopfballverlängerung von Zouma ins Tor - aber plötzlich ging die Fahne des Assistenten hoch. Abseits? Oder ging dem Kopfball ein Foul voraus? Es dauerte ziemlich lange, bis sich die Unparteiischen einig waren - dann aber zählte der Treffer doch.

Verpasste Entscheidung

In der 65. Minute hatten die Spanier die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Nach einem Foul von Jorginho an Gaya gab es Elfmeter für das Heimteam. Parejo schoss – scheiterte aber an Hexer Kepa, der hervorragend parierte.

Valencia gab trotzdem nicht auf, lancierte Angriff um Angriff. In der 82. Minute sah Parejo am rechten Flügel Wass. Die Flanke des Flügelspielers wurde länger und länger - und landete via Innenpfosten zum 2:2 im Netz. Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer liess sieben Minuten nachspielen. Valencia warf weiter alles nach vorn, wollte die drei Punkte unbedingt zuhause behalten. Doch Rodrigo Moreno vertändelte den Matchball Sekunden vor Schlusspfiff. Es blieb beim 2:2 und beide Teams bei acht Punkten.

Valencia - Chelsea 2:2 (1:1)

SR: Zwayer (GER).



Tore: 40. Soler 1:0. 42. Kovacic 1:1. 50. Pulisic 1:2. 82. Wass 2:2.



Chelsea: Arrizabalaga; Azpilicueta, Zouma, Christensen, James; Jorginho (72. Emerson), Kanté, Kovacic; Pulisic, Abraham (46. Batshuayi), Willian (80. Mount).

Valencia:Cillessen; Jaume (67. Gameiro); Garay; Gabriel Paulista; Gaya; Torres (74. Coquelin); Parejo; Wass; Soler (78. Lee); Rodrigo; Gomez.

Bemerkungen: Chelsea ohne Rüdiger, Hudson-Odoi, Loftus-Cheek, Barkley und van Ginkel (alle verletzt). 65. Parejo (Valencia) scheitert mit Foulpenalty an Arrizabalaga.