Tottenham gewinnt 1:0, verliert aber Kane

Es war das zweite Mal in diesem Spiel, dass Manchester City sich durch Nachlässigkeit selber bestrafte. Denn die Gäste aus Manchester hätten es im Viertelfinal-Hinspiel anders haben können, einfacher. Sergio Agüero vergab in der 13. Minute die goldene Gelegenheit, seinem Trainer Pep Guardiola den Wunsch eines schnellen Tores zu erfüllen, den der 48-Jährige am Vorabend an der Pressekonferenz vor dem Duell mit Tottenham geäussert hatte. Der Argentinier entschied sich für den nonchalant Handspenalty, halbhoch aufs Tor geschossen. Tottenham-Goalie Hugo Lloris wählte die richtige Seite und bekundete kein Problem, den Schuss abzuwehren.

Anstelle der mit einem 1:1 doch noch komfortablen Ausgangslage muss das Team von Pep Guardiola nun also daheim ein gefährliches 0:1-Handicap korrigieren. Die Skyblues drohen in der Königsklasse ein äusserst bitteres Déjà-Vue zu erleben. Im Vorjahr war City mit Liverpool bereits an einem Ligakonkurrenten gescheitert.

Telegramme:

Tottenham Hotspur - Manchester City 1:0 (0:0)

SR Kuipers (NED)

Tor: 79. Son 1:0

Tottenham Hotspur: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Winks (81. Wanyama); Alli (87. Llorente), Eriksen, Son; Kane (58. Lucas)

Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Delph; Gündogan, Fernandinho, David Silva (89. De Bryne); Mahrez (89. Sané), Agüero (71. Gabriel Jesus), Sterling

Bemerkungen: Tottenham Hotspur ohne Dier, Aurier und Lamela (alle verletzt). 13. Lloris hält Handspenalty von Agüero. Verwarnungen: 12. Rose (Hands). 28. Laporte (Foul). 59. Mahrez (Foul)