Super-Freistoss verblüfft sogar den Ajax-Torschützen

Hakim Ziyech just scored this goal against Chelsea.This is a madness. ???????? pic.twitter.com/751HALdRkq — Football HQ (@FootbaII_HQ) 5. November 2019

Das 3:1 von Ziyech gegen Chelsea. Video: Twitter

Es ist das 3:1 für Ajax noch in der ersten Halbzeit. Schon die 45 Minuten an der Stamford Bridge in London beweisen, dass die Niederländer auch in dieser Saison eine spezielle Champions-League-Mannschaft sein wollen. Bereits in der letzten Saison überraschten die Amsterdamer und schafften es bis in den Halbfinal. Auf dem Weg dorthin erzielte Lasse Schöne im Achtelfinal gegen Real Madrid ein Tor, das stark an Ziyechs Geniestreich erinnert: Freistoss, spitzer Winkel, frech – wunderschön.