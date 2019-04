Spiel, Spass, Ajax und der schlechte Verlierer Ronaldo

Die Startformation der «Ajacieden» kommt auf 400 Spiele weniger Erfahrung in der Champions Leage als ihr Gegenpart von Juve. Aber das ist spätestens nach einer halben Stunde nicht mehr zu sehen. Jetzt spielt Ajax so, wie es Erik ten Hag sehen will. «Alle greifen an, alle verteidigen», so lautet die Devise des Trainers. Ganz in der Tradition von Ajax, das seit der Zeit von Johan Cruyff für den «Voetbal totaal» steht, für den totalen Fussball.

Spätestens nachdem Donny van de Beek in der 34. Minute das 1:1 gelingt, ist das Spiel gekippt. Juventus findet kein Mittel mehr gegen den Sturm und Drang der Holländer. Am Ende sind es mit van de Beek und Matthijs de Ligt ein 21- und ein 19-Jähriger, die die Treffer zum 2:1-Sieg erzielen.

Erstmals seit 1997 im Halbfinal

Damit steht Ajax Amsterdam zum ersten Mal seit 22 Jahren im Halbfinal der Champions League. Das tut diesem Wettbewerb gut, in dem sich in den finalen Runden eigentlich die immer gleichen Clubs mit den immer gleichen Superstars gegenüber stehen.

Und Cristiano Ronaldo? Der verabschiedet sich mit einem Frust-Foul in der 93. Minute aus dem Wettbewerb, für das er auch gut Rot sehen dürfte. Er hat nun etwas mehr Zeit als üblich, darüber nachzudenken, wie sich ein guter Verlierer verhält. Zum ersten Mal seit neun Jahren wird er keinen Halbfinal in der Champions League spielen.