Die beste Chance in der Startphase hat Juves Cristiano Ronaldo, als er mit einem satten Freistoss Atlético-Goalie Jan Oblak prüft. (Video: SRF)

Ronaldo war zuletzt vor einem Monat in Madrid gewesen und vor Gericht zu einer Steuernachzahlung in der Höhe von rund 19 Millionen Euro verurteilt worden. Trotz des unschönen Epilogs hat er immer noch einen engen Bezug zur spanischen Hauptstadt; unter anderem besitzt er noch ein 5 Millionen teures Anwesen in einem Luxusquartier und zusammen mit seinen Promikollegen Rafael Nadal, Pau Gasol und Enrique Iglesias ist er Teilhaber eines Luxusrestaurants. «Madrid bleibt für immer in meinem Herzen», sagte er wenige Tage vor der Partie.