Ronaldo belohnt Flitzer mit Selfie und Handschlag

Zugegeben, wie sich Ronaldo-Fan Nummer 1 am gestrigen Abend den Weg zu seinem Idol bahnte, war beeindruckend. Der Zuschauer, in Jeans und Kapuzenpullover, sah seine Chance bereits nach vier Minuten kommen. Es wäre wenig verwunderlich, wenn er einst ein hoffnungsvoller Rugby-Spieler gewesen wäre, so wie er das Sicherheitspersonal stehen liess. Seine Belohnung: ein kurzer Handshake mit der Nummer 7 von Juventus.

Danach hatte Cristiano Ronaldo 90 Minuten Zeit, sich auf Fussball zu konzentrieren. Er tat das, was er beim italienischen Rekordmeister in letzter Zeit ziemlich häufig tut: Er lieferte. Als Assist wurde seine Flanke auf Kollege Paulo Dybala zwar nicht gewertet, weil ein United-Verteidiger sie noch ablenkte, eingeleitet hat er das einzige Tor des Abends aber trotzdem. Und so war ihm, und ihm ganz allein, der Applaus aus dem ganzen Stadion gewiss, als sich der Rest der Spieler schon auf den Weg Richtung Kabine machte.

Anders als der zu Beginn erwähnte Flitzer wollten zwei weitere Ronaldo-Fans die Show nicht verpassen. Sie stürmten erst nach dem Abpfiff los. Und auch für sie hatte der Star eine Belohnung parat: ein Selfie. Zumindest für einen von ihnen. Denn während Flitzer 1 in den Armen von Sicherheitsleuten für ein Foto mit Ronaldo posierte, war die Jagd für seinen Kollegen weit weniger erfolgreich:

(mro)