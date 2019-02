Penalty oder nicht? Caligiuris Schuss geht Otamendi an den Arm, der Videoassistent entscheidet auf Elfmeter. (Bilder: Teleclub)

Del Cerro entschied spontan auf Eckball für Schalke, erhielt aber schnell einen Anruf seines Videoassistenten. Was darauf folgte, war ein Stresstest für den Schiedsrichter. Hier die Schalker, die vehement einen Elfmeter forderten. Dort die Mancunians, die del Cerro dazu drängten, mit einem Corner weiterzuspielen. Im Ohr der Videoassistent mit seiner Sicht der Dinge. Und am Spielfeldrand ein Bildschirm, der ihm keine Bilder liefern konnte.

So verliess sich del Cerro am Ende auf die Einschätzung des Assistenten vor den Videoschirmen – und gab Elfmeter plus die daraufhin zwingende Gelbe Karte. Diese wiederum sorgte dafür, dass Otamendi nach einem Foul in der 68. Minute mit Gelb-Rot vom Feld gestellt wurde.

Und damit war der VAR-Abend auf Schalke noch nicht beendet. Noch vor der Pause kam der nächste Einsatz des VAR: Salif Sane wird im Strafraum von Fernandinho umgerissen, del Cerro entscheidet sofort auf Penalty. Und er wird danach vom VAR-System bestätigt. Auch wenn Sane vor dem Foul möglicherweise ganz knapp im Abseits gestartet war.