In der 26. Minute muss er sich zum ersten Mal geschlagen geben und sieht dabei gar nicht gut aus. Liverpools Virgil Van Dijk lanciert mit einem hohen Steilpass Sadio Mané. Verteidiger Rafinha verschätzt sich etwas, was mit ein Grund ist, weshalb Neuer überstürzt herauseilt. An der Strafraumgrenze will er Mané vom Ball trennen. Doch der Senegalese spielt den Goalie mit einer Körperdrehung aus und trifft mittels gefühlvollem Heber. Neuers Ärger ist gross – ihm ist bewusst, dass er das 0:1 zu verantworten hat.

Der viermalige Welttorhüter fängt sich zwar und hält sein Team im Spiel, indem er Andrew Robertsons aus spitzem Winkel abgegebenen Knaller mit dem Oberarm abwehrt. Wenig später gleichen die Gastgeber aus (39.). Joel Matip lenkt Serge Gnabrys Hereingabe ins eigene Tor ab.

Die Hechtrollen bleiben aus

Kurz vor der Pause klärt Neuer den nächsten Robertson-Versuch von der Seite mit dem Arm zur Ecke. Und auch nach dem Seitenwechsel ist Deutschlands 84-facher Nationalgoalie bei Salahs Hammerschuss zur Stelle. Allerdings prallt der Ball bei seiner Faustabwehr zur Seite ab und beinahe hätte Liverpool davon profitiert.

Video: Neuers Faustabwehr