Mit Shaqiris Hilfe zum «Wunder von Anfield»

Und heute, 2205 Tage später, kommt Shaqiri wieder in einem Halbfinal der Königsklasse zum Zug. Bei Liverpool fehlt Stammpersonal: Roberto Firmino und Mohamed Salah sind verletzt. Coach Jürgen Klopp schenkt dem Schweizer das Vertrauen. Und das soll etwas heissen, denn Liverpool braucht heute (ab 21 Uhr im Ticker) in Anfield gegen Barcelona ein Wunder. Das 0:3 aus dem Hinspiel ist eine grosse Hypothek.

???? #UCL team news ????@RhianBrewster9 named in the matchday squad for the first time this season. Oxlade-Chamberlain ruled out as a precaution due to a slight muscle strain. https://t.co/FkXEPiCEta

— Liverpool FC (@LFC) 7. Mai 2019