Messi trifft herrlich und stellt Rekord auf

«Nicht von dieser Welt», «Gott in Person» oder einfach nur «unglaublich». Diese Ausdrücke werden des Öfteren mit Lionel Messi in Verbindung gebracht. Auch am Mittwochabend wieder, als der Argentinier im Alleingang die Defensive von PSV Eindhoven auseinandernahm und das 1:0 für Barcelona erzielte. Am Ende gewannen die Katalanen die Champions-League-Partie 2:1.