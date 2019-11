Leverkusen gewinnt in Moskau und darf träumen

Fussball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat in der Champions League zumindest Platz drei gesichert. Die Werkself siegte am Dienstag bei Lokomotive Moskau 2:0 (1:0) und ist damit auf jeden Fall für die Zwischenrunde in der Europa League qualifiziert. Bayer darf aber auch noch vom Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse träumen. Um noch auf Platz zwei der Gruppe D zu springen, müsste Bayer zum Abschluss gegen Juventus Turin gewinnen und Atletico Madrid dürfte nur noch maximal einen Punkt aus zwei Spielen holen. In Moskau sorgten ein kurioses Eigentor von Rifat Schemaletdinow (11. Minute) sowie ein Treffer von Sven Bender (54.) für den Bayer-Sieg.