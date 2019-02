Die «Süddeutsche» hat in diesen Tagen beschrieben, wie er als Held des modernen Fussballs ein privilegiertes Leben führt, ohne dass sich die Unterprivilegierten verarscht fühlen. «Das geht am besten, wenn man Erfolg hat.»

In Mainz hat er sich schon ein kleines Denkmal gesetzt, das war seine erste Trainerstation. In Dortmund ist es übergross nach zwei Titeln in der Bundesliga, dabei sollte er da gar nicht landen, wenn es nach Uli Hoeness gegangen wäre. Der wollte ihn nämlich 2008 nach München holen, intern konnte er sich aber nicht durchsetzen, und darum startete Bayern das Experiment mit Jürgen Klinsmann, das zum Reinfall wurde.

Frisur und Brille haben sich geändert, die Faust ist geblieben: Jürgen Klopp 2004 als Trainer von Mainz 05. (Bild: Keystone/Jürgen Schreiber)

Dank Fans mit «140 Prozent Einsatz»

Hoeness hat die Episode mit Klopp wieder hervorgekramt, weil in der Champions League das grosse Duell zwischen Liverpool und Bayern ansteht: Achtelfinal-Hinspiel, heute in Anfield mit der legendären Fantribüne, dem «Kop». Klopp schert das Thema nicht weiter. «Ich telefonierte zweimal mit Hoeness», sagt er, «ich hätte nie etwas ­darüber gesagt, aber wenn das jemand tut, kann ich das nicht ändern.»

Nach Liverpool passt er längst so gut wie einst nach Dortmund, mit seiner Persönlichkeit, seiner Art, Menschen für sich einzunehmen, notfalls fast eine ganze Stadt, mit seiner Leidenschaft, die er auf seine Spieler übertragen kann. Klopp-Fussball ist das, was die Anhänger der «Reds» sehen wollen, und Klopp-Fussball ist voller Emotionen und Lebendigkeit. «Wir müssen auf dem Platz die Atmosphäre schaffen», sagt der Trainer, und wenn ihnen das gelingt, dann weiss er, dass der Funken zurück auf die Mannschaft springt: «Unsere Fans sind fähig, uns von 100 auf 120, 130 oder 140 Prozent Einsatz zu bringen.»

Endlich die Meisterschaft

Im Baltic-Viertel, an der Jordan Street unten am Hafen, ist ein Graffiti von Klopp haushoch an eine Backsteinmauer gesprüht. Es zeigt den Trainer mit der Hand auf dem Herzen, es ist ein Werk voller Kraft und Symbolik. Der Künstler hat schon andere Grössen auf Hausmauern verewigt: Muhammad Ali in Birmingham, David Bowie in Manchester. Klopp ist bei den ganz Grossen angekommen.

Eine Liverpooler Grösse ist er schon – und bald auch eine Legende? Jürgen Klopp als haushohes Graffiti. (Bild: Paul Ellis/AFP)

Seit Oktober 2015 arbeitet er daran, Liverpool einen Titel zu schenken. In seiner ersten Saison verlor er den Ligacup-Final gegen Manchester City und auch den Europa-League-Final gegen Sevilla. Vergangenen Mai folgte die Niederlage im Endspiel der Champions League gegen Real Madrid. Nichts davon hat die Beziehung zwischen Klopp und Club oder Klopp und Kop getrübt.

«Jetzt ist Champions League. Und wir tun alles, um da Erfolg zu haben.»Jürgen Klopp

Der Deutsche kann nie so gross werden, wie das Bill Shankly war, der den Mythos Liverpool zwischen 1957 und 1974 erst erschaffen hat; vielleicht wird er auch nie so gross wie Kenny Dalglish, der als Spieler und Trainer insgesamt acht Meisterschaften gewann. Aber zur Legende kann er werden, wenn er schafft, worauf der rote Teil der Stadt seit 1990 wartet: endlich wieder einmal eine Meisterschaft zu gewinnen.

Bayern muss «alles» besser machen

Und wer die Fans darüber reden hört, was ihnen wichtiger ist, Premier League oder Champions League, der bekommt eines zur Antwort: die Premier League. Klopp weiss das. Sein Team führt sie mit drei Verlustpunkten Vorsprung auf Manchester City an. «Aber», sagt er, «jetzt ist Champions League. Und wir tun alles, um da Erfolg zu haben.»

Liverpool - Bayern also, ein Duell zwischen ihnen hat es auf dieser Stufe erst einmal gegeben. Das war 1981 im Halbfinal des Meistercups, als sich Liverpool durchsetzte und später den Final gewann. Jetzt ist es der Vergleich zwischen überragender Offensive und wackliger Defensive.

Diese Drei stellen jede Abwehr vor Probleme: Sadio Mané, Mo Salah und Roberto Firmino. (Bild: Tom Jenkins/Getty Images)

Was sie gegen Liverpool besser machen müssten, wurde Bayerns Coach Niko Kovac letzten Freitag nach dem mühsamen 3:2 in Augsburg gefragt. «Alles», hat er gesagt und dabei im Kopf gehabt, was heute auf seine Mannschaft zukommt. Es geht dabei in erster Linie um drei Namen: Mohamed Salah, Roberto Firmino und Sadio Mané.

Hoeness wünscht sich für die Bayern heute ein 1:1 als Resultat.

An einem guten Tag sind sie spektakulär wie wenige Angriffsreihen in Europa. Salah, das ist der Dribbler mit dem Hang, sich schnell fallen zu lassen, Firmino ist die Arbeitskraft mit der grossen Übersicht, und Mané hat Tempo, Technik und Tordrang wie Salah. «Wir müssen schauen, dass wir die Anfangsphase unbeschadet überstehen», sagt Kovac. Und den Rest auch noch. Liverpools Sturm kann wie ein Gewitter über einen Gegner ziehen, gerade in Anfield. Manchester City und die AS Roma erlebten das vor einem Jahr in Viertel- und Halbfinal, als sie nach Gegentoren in kürzester Zeit 0:3 und 2:5 verloren.

Hoeness wünscht sich für die Bayern heute ein 1:1 als Resultat. Nicht den Sieg?, wurde er gefragt. Nur nicht überheblich sein, antwortete er. Was der grosse Chef damit zum Ausdruck bringt, erklärt Kovac: «Wir müssen realistisch bleiben, demütig und bescheiden.» Die schwierige Saison mit der Krise im Herbst hat Spuren hinterlassen.

Die Bayern im Titanic

Dabei haben die Bayern seit 2012 in der Champions League einmal den Titel gewonnen, einmal noch den Final erreicht und weitere viermal den Halbfinal. Und ein Rückspiel gibt es gegen Liverpool auch noch, und Spiele auswärts sind nicht eben die Spezialität der Engländer. Nachdem sie letzte Saison im Halbfinal in Rom 2:4 und den Final gegen Real 1:3 verloren hatten, versagten sie im Herbst bei allen Gruppenspielen in der Fremde: 0:1 in Neapel, 0:2 in Belgrad und 1:2 in Paris.

Die Bayern haben sich übrigens am Hafen einquartiert, in einem umfunktionierten Lagerhaus. Vornehm ist ihr Hotel allemal, sonst wären sie nicht da. Es heisst Titanic.

Verfolgen Sie das Achtelfinal-Hinspiel ab 21 Uhr bei uns im Liveticker.