Nach dem 0:3 im Hinspiel bei Tottenham Hotspur war mit dem Ausscheiden von Borussia Dortmund gerechnet worden. In der Tat vermochte das Team von Lucien Favre die Hypothek aus dem Rückspiel nicht zu korrigieren. Wie in den vergangenen Wochen liess der BVB beim 0:1 im Rückspiel die nötige Durchschlagskraft in der Offensive vermissen, obschon Favre erstmals überhaupt von Beginn weg auf den Offensiv-Dreizack mit Marco Reus, Mario Götze und Paco Alcacer setzte.