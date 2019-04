Fan-Chaos in Amsterdam

Die Konsequenz: 120 Festnahmen. Offenbar sind dabei Gegenstände wie Messer und Knüppel sichergestellt worden. Der italienische Innenminister Matteo Salvini bestätigt die Vorfälle in den sozialen Medien und sagt: «Fussball ist schön, Sport ist schön, aber mit sauberen Händen und einem sauberen Gesicht. Ohne Lärm, bitte.»



Es sind aber nicht nur die italienischen Fans, die Probleme machen. Auch die Ajax-Fans sorgen vor der Partie für Unruhe. Die Polizei setzt unter anderem Wasserwerfer ein, um die Chaoten in Schach zu halten.



All kicking off in Amsterdam ahead of Ajax-Juventus. Ajax supporters vs the Police. They were warned not to use fire works at their Entrada. pic.twitter.com/pvUV6weJ6P

— ???? (@ChrisvLFC) 10. April 2019