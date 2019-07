FCB verspielt in verrückter Schlussphase gute Ausgangslage

Die Holländer drehen das Spiel in der Nachspielzeit. (Video: Teleclub)

«Wir waren müde und es fehlte an der Konzentration», versuchte Ajeti den Einbruch kurz vor Schluss zu erklären. Im Grossen und Ganzen ist der Stürmer zufrieden mit der Leistung seines Teams, aber: «Am Schluss müssen wir eine bittere Pille schlucken.» Die Basler Niederlage zeichnet sich zwar früh ab, wird mit zunehmender Spieldauer aber immer unnötiger. Denn Eindhoven startet drückend, kommt durch den neu verpflichteten Bruma bereits in der 14. Minute zum Führungstreffer. Der Portugiese, der von RB Leipzig kam, kostete rund 15 Millionen Euro. So viel, wie alle FCB-Einkäufe aus der aktuellen und vergangenen Saison zusammen.

Doch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schalten bis dahin harmlose Basler schnell um, Luca Zuffi lanciert Albian Ajeti mit einem öffnenden Pass, dieser setzt sich stark durch und erzielt den Ausgleich. Ein überraschender Zwischenstand, schliesslich hat Eindhoven neben Bruma weitere Spieler mit zweistelligem Marktwert. Einer davon ist Hirving Lozano, in Anlehnung an einen Horrorfilm «Chucky» genannt, also wie die Mörderpuppe. Dies jedoch nicht wegen seines Aussehens, sondern weil er in seiner Jugendzeit sich gerne unter dem Bett versteckte, um danach Leute zu erschrecken. Gut für den FCB, dass sich der 23-jährige Mexikaner nahezu über die ganze Spielzeit versteckt.