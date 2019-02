In der Serie A ist der Seriensieger schon lange enteilt und thront mit 13 Punkten Vorsprung auf Napoli an der Tabellenspitze. Der achte Meistertitel in Folge – er dürfte nur eine Formsache für Juventus sein. Umso mehr strebt man in Turin nach dem ersten Erfolg in der Champions League seit 22 Jahren.



1996 gewann Juventus gegen Ajax Amsterdam 4:2 nach Elfmeterschiessen. Damals stand noch die Turiner Clubikone Alessandro Del Piero auf dem Platz. «Fenomeno Vero» – das wahre Phänomen nennen sie ihn noch heute in Italien.



Ein Transfer mit Strahlkraft

Viel mehr als ein Phänomen, eine Ausnahmeerscheinung, ist der heutige Star im Turiner Ensemble – Cristiano Ronaldo. Der beste Torschütze in der Historie der Königsklasse (121) geht seit vergangenem Jahr für die Alte Dame auf Torjagd – und das äusserst erfolgreich: Seit seinem Wechsel von Real Madrid erzielte Ronaldo in 32 Spielen 21 Tore und lieferte 12 Assists. 29 Torbeteiligungen bei 24 Spielen in der Serie A, damit ist Ronaldo an mehr als 50 Prozent aller Tore seines Teams direkt beteiligt.

Ronaldo in einer Pose, wie man ihn kennt. Das Toreschiessen hat er auch in Turin nicht verlernt. (Bild: Keystone/Alessandro Di Marco)

In sportlicher Hinsicht hat sich der Transfer für die Verantwortlichen somit bereits gelohnt. So konnte der Club seine Popularität in China seit letztem Sommer um mehr als 70 Prozent steigern. Aber auch im Bereich der Finanzen mehren sich die Zeichen, dass sich die Verpflichtung Ronaldos für Turin bezahlt macht.



Wie das «Manager Magazin» berichtet, konnte Juventus Turin am Finanzmarkt eine Anleihe von 175 Millionen Euro zu den Konditionen von einem 3,5-prozentigen Zinssatz platzieren. Mit der Anleihe will man in Turin vor allem den Schuldenberg von mehr als 300 Millionen Euro abbezahlen.



Für Ronaldo haben sie in Turin im letzten Sommer rund 110 Millionen Euro nach Madrid überwiesen. Nach den Niederlagen in der Champions-League-Kampagne 2017 und zwei Jahre zuvor verspricht man sich vom 34-Jährigen nichts anderes, als den Titel der Königsklasse endlich wieder ins Piemont zu holen.