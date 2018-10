Emotionen wie im Endspiel

Als Marco Wölflis Premiere in der Champions League zu Ende gegangen ist und er gefragt wird, ob er Lampenfieber verspürt habe, verweist er auf die Spiele gegen Biel und Schaffhausen, bei denen er in dieser Saison auch von Beginn an im Tor stand. Der Goalie sagt, Valencia und Königsklasse, das sei ja fast dasselbe wie der Schweizer Cup.

Natürlich ist es das nicht, das verrät schon Wölflis Schmunzeln, während er die Antwort gibt.

Der 36-Jährige hat während seiner langen Karriere bald 450 Partien für YB bestritten. Er stand bei zwei Finalissimas im Tor, in drei Cupfinals. Er erlebte aufregende Abende in der Europa League, etwa beim 2:2 an der Anfield Road in Liverpool. Und natürlich, da ist dieses eine Spiel im letzten Frühling gegen den FC Luzern, als Wölfli beim Stand von 1:1 einen Elfmeter und YB im Spiel hielt und die Berner nach 32 Jahren den Meistertitel gewannen. Es ist eine Karriere mit einigen Tiefschlägen und etlichen Höhepunkten. Am Dienstag kam ein weiterer hinzu.

Handküsse der Söhne

Dass es nicht eine Partie wie gegen Biel und Schaffhausen ist, merkt Wölfli schon am Morgen. Ihm seien so viele SMS geschrieben worden, erzählt er, er habe gedacht, er bestreite am Abend den Champions-League-Final.

Es ist dann nur das dritte Spiel der Gruppe H. Aber der Rahmen – der ist wie bei einem Endspiel: ausverkauftes Stade de Suisse, Flutlicht. Und diese Hymne, die jedes Fussballspiel als grosses ankündet. Während die Klänge ertönen, sind bei den elf YB-Spielern ernste Gesichter zu sehen, konzentrierte, angespannte. Wölfli hat ein Lächeln auf den Lippen. Er blickt zu seinen zwei kleinen Söhnen, die oben auf der Tribüne sind. Sie schicken ihrem Vater Handküsse.

Dann ist er alleine. Die Premiere beginnt. Und Wölfli, der mit seinen sizilianischen Wurzeln ein Ausbund an Emotionen sein kann, wirkt ganz ruhig. Als er nach 23 Minuten gegen Michy Batshuayi das erste Mal gefordert ist und viel Applaus erhält, nimmt er das fast regungslos hin. Das Gegentor durch Batshuayi kurz darauf, ebenso. Wölfli schnappt sich den Ball, wirft ihn nach vorne. Weiter gehts.

Der Goalie als Zuschauer

Doch je länger der Abend dauert, desto weniger vermag Wölfli seine Emotionen zu kontrollieren. Als Kevin Mbabu nach 51 Minuten eine gute Chance vergibt, geht ein Zucken durch seinen Körper, als hätte ihn ein Blitz getroffen. Den Penaltyentscheid für YB kurz darauf quittiert er mit einem Freudenschrei, ehe er sich wieder sammelt. Das Elfmetertor Guillaume Hoaraus bejubelt er fast behutsam, die beiden Arme in die Luft gestreckt.

Das Spiel ist nun lanciert, YB drückt, Wölfli ist in der Rolle des Zuschauers. Die Szenen erinnern an den 28. April, als YB gegen Luzern auch auf das 2:1 drängte und es Wölfli nicht mehr im Tor hielt. Als Jean-Pierre Nsame damals eingewechselt wurde, lief Wölfli an die Seitenlinie, pushte ihn. Auch diesmal verlässt er sein Territorium, um den Joker mit Zurufen anzufeuern. Doch diesmal fällt das Tor nicht.

«Jein», antwortet Wölfli auf die Frage, ob er mit dem Resultat zufrieden sei. Dann verlässt er die Sachebene und findet sich auf der emotionalen wieder. Es sei der Traum jedes Fussballers, einmal in der Champions League zu spielen, sagt er. Mit 36 Jahren und nach fast 450 Partien für YB ist er in Erfüllung gegangen. (Berner Zeitung)