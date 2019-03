Beide Tore hatten es in sich. Beim 3:1 liess er mehrere Lyon-Spieler wie Slalomstangen stehen. Sein erstes Tor war nicht minder spektakulär, aber umso wichtiger. Denn es stand bis zur 18. Minute 0:0, als der 31-jährige Argentinier zum fälligen Foulpenalty antrat. Messi liess sich nicht zweimal bitten, zeigte Mut und Klasse und verwandelte den Panenka-Penalty sicher (siehe Video oben). Barça siegte 5:1 und zog locker in den Viertelfinal ein.

City verprügelte Schalke

Bereits am Dienstag hatte ein Landsmann Messis auf gleiche Art und Weise getroffen: Sergio Agüero in Diensten von Manchester City lief in der 33. Minute gegen Schalke, ebenfalls beim Stand von 0:0 (das Hinspiel hatte 3:2 für die Citizens geendet), zum Penalty an. Der 30-Jährige machte es seinem Nationalmannschaftskollegen vor und schoss den Panenka souverän in die Maschen. Manchester siegte letztlich 7:0, Agüero schnürte ebenfalls ein Doppelpack. Er steht aktuell bei 36 Champions-League-Toren.