Und genau mit diesem PSG kehrte der 30-Jährige am Dienstagabend anlässlich der Champions League an seinen ehemaligen Arbeitsplatz zurück. Dem Rechtsaussen, der am Dienstag aber auf links auflief, blies im Old Trafford ein steifer Wind entgegen, denn der Empfang der Nordengländer war frostig. Er wurde bei jedem Ballkontakt ausgebuht und ausgepfiffen.

Young kennt kein Pardon

Als Di María dann auch noch von United-Captain Ashley Young per Bodycheck aus dem Spielfeld bugsiert wurde, hatten die Red-Devils-Fans ihre helle Freude.

Der Argentinier blieb stets cool, liess sich nicht provozieren. Selbst dann nicht, als er sich aufmachte, einen Eckball zu treten, und mit Bier beworfen wurde. Di María nahm lässig die Bierflasche auf und tat so, als würde er sich einen Schluck genehmigen.

Manchester United fans throwing beer bottles at Di Maria... https://t.co/7O0eulXp0K — SOxCAL Native ???????????? (@CaliRaised213) 12. Februar 2019

Am Ende jubelte der unbeliebte Ex-Spieler und nicht das Heimteam. Di María steuerte beide Assists zum wichtigen 2:0-Auswärtssieg bei. Damit stehen die Chancen von PSG, den Viertelfinal der Königsklasse zu erreichen, bestens. Dann dürfte sich auch die Nudel – auf Spanisch «El Fideo», der Spitzname Di Marías – einen richtigen Schluck Bier gönnen.