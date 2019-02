Kein Sieger im Achtelfinal-Hinspiel: Liverpool und Bayern München trennen sich 0:0. (Video: Teleclub)

Liverpools Trainer sass dann auch vor den Mikrofonen wie jemand, der unfreiwillig geduscht wurde. «Das war ganz offensichtlich nicht das Spiel, von dem wir geträumt haben», sagte er. «In Germany, we say, it was a little bit like the Hornberger Schiessen», erklärte Klopp: grosses Ballyhoo vor dem Spiel und dann nicht so viel Action in den 90 Minuten. Er habe Bayern nicht so erwartet, gab er zu. Die tiefstehenden Aussenverteidiger, wie Gnabry verteidigt hätte – das sei alles überraschend gewesen. Er denke auch, dass Bayern sich im Augenblick besser fühle als seine eigene Mannschaft.

Zum Rückspiel kehrt Liverpools Abwehrchef zurück

«Aber», sagte Klopp dann ein bisschen lauter, «Tag für Tag wird sich das Ergebnis ein bisschen besser für uns und ein bisschen schlechter für Bayern anfühlen.» Ein 0:0 sei rechnerisch das beste Unentschieden, dass man in der Champions League zu Hause holen könne, und wenn Liverpool 1:0 gewonnen hätte, dann hätte sich für das Rückspiel nicht so viel geändert: «Es war nicht perfekt, aber gut genug, um damit zu arbeiten.»

Das Fiese an diesen Aussagen war, dass Klopp damit nicht unrecht hatte. Jedes Gegentor im Rückspiel am 13. März würde die Notwendigkeit eines zusätzlichen Bayern-Tores nach sich ziehen. Bei Liverpool kommt dann voraussichtlich der im Hinspiel gesperrte Abwehrchef Virgil van Dijk zurück, bei Bayern wird Kimmich wegen einer zweiten gelben Karte fehlen. Und vielleicht herrschte auch deswegen in der Bayern-Kabine «keine Partystimmung», wie Rummenigge berichtete. Wobei der Bayern-Boss das ausdrücklich gut fand: Er deutete es als Zeichen der Konzentration.

Spätestens da wurde klar: Der FC Bayern liess in dieser Regen-Nacht von Liverpool keine Schmuddelwetter-Gedanken zu. Der FC Bayern wollte ausnahmsweise in dieser Saison einfach mal stolz auf sich sein.