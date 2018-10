Der geknickte Held

Fussballabende bringen ihre Helden hervor. Und die Gesetzmässigkeiten der modernen Sportdramaturgie werden auch in der Champions League nicht gebrochen, sie treten hier vielmehr oft noch viel stärker hervor.

Doch Guillaume Hoarau war nach dem 1:1 zwischen YB und Valencia ein geknickter Held: weil die Young Boys näher am Sieg waren, weil sich das Remis für sie so kurz nach Spielschluss ein wenig wie eine Niederlage anfühlte. «Ich bin fürs Erste trauriger über den verpassten Sieg, als dass ich mich über mein Tor freue. Auch wenn es bedeutsam war», sagte der Franzose müde, nur in Ansätzen lächelnd.

Tatsächlich war er historisch nicht gerade unwichtig, der Treffer vom Elfmeterpunkt aus, der Hoarau am Dienstag in der 55. Minute glückte. Es ist überhaupt das erste Tor von YB in der Champions League – und verhilft den Bernern auch gleich zum ersten Punkt überhaupt in der Königsklasse.

Doch weil die Young Boys in der zweiten Hälfte gut waren, «besser als der Gegner», wie Verteidiger Kevin Mbabu sagte, ist es für sie fürs Erste ein schwacher Trost. «Das Toreschiessen ist letztlich mein Job», relativierte Hoarau, «und heute waren wir gerade physisch einfach auf der Höhe, agierten so druckvoll.»

Mit der richtigen Mischung

Es schien gam Dienstagabend tatsächlich, als würden die Young Boys in der Champions League zum ersten Mal mit der richtigen Mischung aus Bedacht und Selbstvertrauen ins Spiel gehen. Gegen Manchester agierten sie womöglich noch zu stürmisch, in Turin gegen Juventus zu verhalten.

«Heute haben wir clever angefangen – und in der zweiten Halbzeit den Gegner dann wirklich dominiert», sagte Mbabu. Seine Pace im Spiel verhielt sich ähnlich wie jene der Mannschaft: Nach leicht verhaltenem Start spielte der Genfer am Ende mitreissend, biss sich tief in der gegnerischen Hälfte fest.

«Wir sind dieses Spiel am bislang cleversten angegangen in der Champions League», fand auch Loris Benito. Der polyglotte Aussenspieler war für die spanischen, welschen und die Tessiner Journalisten mal wieder ein begehrter Ansprechpartner, wieder und wieder beschrieb Benito, wie sich das anfühle, gerannt für den Sieg, belohnt mit dem Unentschieden. «Ich kann mich wahrscheinlich erst morgen richtig freuen, dass wir mit einem Punkt in der Gruppe angekommen sind», sagte Benito.

Und das 1:1, das gut auch ein 2:1 oder ein 3:1 hätte sein können, ist für das Spiel in zwei Wochen im Mestalla-Stadion ja auch ein Omen: Dieser Gegner ist für YB zu packen, die Ohnmacht, welche sich etwa nach der Lektion in Turin einstellte, scheint weit weg. Fussballabende bringen ihre Helden hervor. Es müssen nicht immer geknickte sein. (Berner Zeitung)