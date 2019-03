Sensationell war der Sieg im Hinspiel aber vor allem deshalb, weil er so völlig unerwartet kam, mit einer ausgedünnten Mannschaft. Seit einigen Wochen spielt PSG ohne seine beiden Topverdiener aus der Offensivabteilung, Neymar und Edinson Cavani, beide verletzt. Zweidrittel des Angriffs, einfach weg.

Eine Geburtstagsparty mit Betriebssegen

Neymar laboriert noch immer an den Folgen eines Bruchs am Mittelfussknochen, der hindert ihn nun schon seit Wochen am Spielen. Reisen und Feiern lässt es sich damit aber ganz okay. Zum Geburtstagsfest in einem Klub bei den Champs-Élysées legte David Guetta auf, der DJ, der sonst Fussballstadien füllt. Zugegen war auch Thomas Tuchel, was die französische Presse dann doch überraschte.

Man weiss zwar, dass der Trainer seine prominentesten Spieler mit besonderer Hingabe pflegt. Doch dass er der Party mit seiner Präsenz gewissermassen den Betriebssegen erteilte, verwunderte viele. Bei «Ney» geht die Nähe so weit, dass Tuchel ihm während dessen Rekonvaleszenz täglich Kurznachrichten schreibt. Bei der vielen Freizeit soll der um Himmels willen nicht auf die Idee kommen, wieder mit Real Madrid anzubandeln. Wäre nicht das erste Mal.

Das Bangen um den fünften Mittelknochen am rechten Fuss des Brasilianers war zunächst ein Psychodrama, es wurde täglich verhandelt in den Medien. «Libération» sah darin ein «Gleichnis für die Zerbrechlichkeit» des ganzen Projekts PSG. Doch die Zeitung sollte sich täuschen. Das Team steckte Neymars Ausfall locker weg. Kylian Mbappé, das neue Wunderkind des Weltfussballs, mittlerweile 20 Jahre alt, schulterte die Mannschaft.

Er gibt mal wie gehabt den uneinholbaren Flügel, mal den richtigen Neuner, er trifft aus allen Lagen. Auch das Mittelfeld wuchs an der Widrigkeit. Marco Verratti und Julian Draxler sind freier. Spielt nämlich Neymar, holt sich der den Ball immer im Herzen des Spiels und trägt ihn zum gegnerischen Tor, mit Finten und Übersteigern. Ohne ihn spielt die Mannschaft viel kollektiver, direkter und luftiger, pragmatischer irgendwie. Auch Ángel Di María lebt auf, vielleicht ist der Argentinier sogar gerade in der Form seines Lebens.

Wie war das noch mit der Not und der Tugend? Tuchel lässt nicht zwei Begegnungen in Folge gleich spielen, er schraubt ständig am Schema, verschiebt die Spieler fast beliebig, als wär’s Schach. «Es gibt viele Pläne B», sagte er einmal. «Ohne Neymar und Cavani sind wir bei Plan D.» Aber das macht die Sache für einen «Maître du jeu» wohl erst richtig spannend.