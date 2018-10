Clevere Abwehraktion amüsiert selbst Messi

Luis Suárez hatte es nicht bemerkt. Der Barcelona-Stürmer lief in der 66. Minute gegen Inter Mailand (2:0) zum Freistoss an und wollte die Mauer überlisten. Der Uruguayer schoss flach, und tatsächlich, der Ball fand einen Weg unter den Inter-Spielern durch. Mit einem hatte Suárez allerdings nicht gerechnet: dem am Boden liegenden Marcelo Brozovic.

Der Kroate hatte sich in letzter Sekunde hinter die Mauer geworfen und wehrte den Ball prompt mit seiner Rückseite ab, sodass dieser in hohem Bogen übers Tor flog. Lionel Messi, Barças Meister des ruhenden Balls, der mit gebrochenem Arm auf der Tribüne sass und selbst schon flach getretene Freistösse versenkt hat, lachte herzhaft ob der cleveren Aktion.

Video: Barça dominiert Inter

Die Highlights der Partie. Video: Teleclub

Brozovic hatte selbiges übrigens schon zuvor probiert, Suárez offensichtlich aber nichts davon mitbekommen.

Sieht aus, als hätte Brozovic vor seiner Rettungstat gegen Suarez schon ein bisschen geübt... #FCBINT #brozovic #UCL pic.twitter.com/F2l2VzxLRg — Tilman Pauls (@tilman_p) 24. Oktober 2018

Vielleicht macht die etwas andere Abwehrtechnik nach dem erfolgreichen Versuch ja Schule. Der kroatische WM-Finalist ist jedenfalls nicht der Erste, der sich hinter eine Mauer gelegt hat. Eine ähnliche Idee hatte vor einigen Jahren Namensvetter Marcelo, der Brasilianer von Real Madrid. Im November 2016 gegen Argentinien kniete er hinter seinen Teamkollegen nieder, um einen allfälligen Flachschuss von Messi abzuwehren.

Marcelo versuchts gegen Messi kniend. Video: Youtube (kai)