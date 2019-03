Kein Wunder, konnten sich die Schweizer Zuschauer doch einige Leckerbissen an den Dienstagabenden nicht zu Gemüte führen. Darunter waren auch vier der sechs Gruppenspiele des Schweizer Meisters YB. Die Berner nahmen erstmals an der Champions League teil. Aber auch Knüller wie das 3:2 von Liverpool gegen PSG oder das Scheitern Real Madrids gegen Ajax Amsterdam fanden an einem Dienstag statt (siehe Box).

«Die Leute haben Verständnis»

Dem Schweizer Fernsehen war ein zweiter Champions-League-Tag zu teuer. «Die Kosten für das Rechtepaket sind von der Uefa im Vergleich zu vorher um das Vierfache erhöht worden», erklärte Massimo Lorenzi, Sport-Chefredaktor des Westschweizer Sender RTS, im letzten Oktober. Beim SRF wissen sie, dass frustrierte Zuschauer weiterhin existieren.

Aber «wir konnten unserem Publikum erklären, dass wir sehr gerne weiterhin auch am Dienstag ein Champions-League-Livespiel gezeigt hätten, was aus vertragsrechtlichen Gründen jedoch nicht mehr möglich ist. Die Leute haben Verständnis dafür, dass die SRG über ein begrenztes Budget verfügt», sagt Roland Mägerle, Leiter SRF Sport und Business Unit Sport SRG.

Mittwoch verliert an Beachtung, Online nimmt zu

Mägerle erklärt zudem, dass SRF mit nur einem Champions-League-Livespiel pro Woche logischerweise insgesamt weniger Zuschauer(innen) erreicht als mit zwei Livespielen. «Es liegt die Vermutung nahe, dass auch die Mittwochsspiele und damit das Produkt Champions League insgesamt an Beachtung verlieren.» Nach den ersten K.-o.-Runden der Saison 2018/19 seien ihre Erfahrungswerte in Bezug auf die Publikumsbeachtung aber noch zu wenig aussagekräftig, um eine generelle Tendenz festzustellen.

Dafür nehmen die User-Zahlen online zu. «Die Nutzung des On-demand-Angebots zu den Re-Live-Spielen auf den Onlinekanälen von SRF Sport findet hauptsächlich am Morgen des Folgetags statt (Pendler).» Die Nutzungszahlen seien beachtlich, so Mägerle: «Das On-demand-Angebot zum Gruppenspiel Liverpool – Paris St. Germain erzielte beispielsweise über 93'000 Streamstarts.»