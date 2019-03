Schuld am Streit sind Fabian Schär und Stephan Lichtsteiner. So zumindest wird die Geschichte erzählt, so rekapituliert sie aktuell auch die «Welt». Die Geschichte beginnt am 22. Juni 2018 in der 66. Minute der Partie Schweiz - Serbien (1:2). Die Verteidiger knöpfen sich Aleksandar Mitrovic vor.