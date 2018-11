Bayerns Trainer ist gerettet – bis Samstag

Der Mann, von dem es hiess, dass er bald seinen Job verlieren sollte, schlug in viele Hände. Er schlug in die Hand von Teammanagerin Kathleen Krüger oder in die Hand von Pressesprecher Dieter Nickles. Der Mann ging auch zum Schiedsrichterteam und klatschte dort ab, anschliessend marschierte er zum Gegner und gab vielen Spielern von Benfica Lissabon die Hand. Zu seinem eigenen Team ging Niko Kovac nicht.