Barça löst Achtelfinal-Ticket gegen BVB

Griezmann markiert das 3:0 für Barcelona. (Video: SRF)

Liverpool mit Unentschieden gegen Neapel

Titelverteidiger Liverpool hat den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale verpasst. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp trennte sich vom SSC Neapel und dessen Coach Carlo Ancelotti in der Gruppe E mit 1:1. Der Belgier Driess Mertens (21.) brachte die Gäste in Führung, Dejan Lovren (65.) traf zum Ausgleich. Am letzten Spieltag muss der Premier-League-Leader zu RB Salzburg und wäre mit einem Punktgewinn weiter. Die Österreicher machten mit dem Club KRC Genk kurzen Prozess und besiegten die Mannschaft des früheren Stuttgart-Trainers Hannes Wolf 1:4. Die Belgier stehen als Letzter der Gruppe E fest.

Spektakuläres Remis für Leipzig mit Mvogo

RB Leipzig hat durch zwei Tore von Emil Forsberg erstmals den Sprung in die K.-o.-Phase geschafft. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann spielte am 5. Spieltag gegen Benfica Lissabon 2:2. Die Portugiesen gingen vor 38 339 Zuschauern durch Pizzi (20.) in Führung, Carlos Vinicius (59.) erhöhte nach einem Fehler von Lukas Klostermann auf 2:0. Goalie Peter Gulacsi verletzte sich beim Rettungsversuch und musste gegen den Schweizer Yvon Mvogo ausgewechselt werden. Den Anschluss stellte Forsberg (90.) mit einem Foulelfmeter her, der 5 Minuten später auch zum 2:2-Endresultat traf. Haris Seferovic fehlte im Aufgebot der Portugiesen verletzungsbedingt.