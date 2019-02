Bayern München: Wie beim Gegner ist auch bei den Münchnern die Innenverteidigung das Epizentrum der Probleme. Jerôme Boateng und Mats Hummels, Deutschlands Weltmeister-Verteidiger von 2014, übertrafen sich in dieser Saison in erschreckender Häufigkeit mit Fehlern. Derzeit hat Hummels bei Trainer Niko Kovac die Nase vorn. Er wird neben dem gesetzten Niklas Süle zum Einsatz kommen – aus Mangel an Alternativen, da Boateng am Montag mit Magen-Darm-Problemen in München bleiben musste.

Auf den Aussenpositionen tun es die Bayern dem Heimteam nochmals gleich. Mit Joshua Kimmich auf rechts und David Alaba auf links sind sie hervorragend aufgestellt. Kimmich ist Dauerläufer, offensiv gefährlich und stark in der Rückwärtsbewegung. Bei Alaba zeigt die Formkurve nach oben – nach einem schwachen Saisonstart fing er sich in den letzten Partien. Er ist erfahren, schnell und auch wieder torgefährlich.

Zwischenstand: 1:1-Ausgleich der Münchner. Die Erfahrung der Münchner Zentrale macht den Unterschied.

Erfahrung steht im ZentrumDas Mittelfeld

Liverpool: Über 100 Millionen haben die Reds vor der Saison auch im Mittelfeld investiert: 65 Millionen Euro wurden für Naby Keita nach Leipzig überwiesen, 40 Millionen gingen für Fabinho nach Monaco. Der Brasilianer wird wahrscheinlich in der Innenverteidigung gebraucht. Keita ist bei den Reds nicht so recht angekommen, er kommt bisher nur auf sechs Einsätze über die volle Distanz – zweimal im Cup und viermal in der Liga gegen Teams der hinteren Ränge. Es darf bezweifelt werden, dass Jürgen Klopp ihm in einer so wichtigen Partie wie der heutigen das Vertrauen schenkt.

Und so werden Captain Jordan Henderson, James Milner und Georginio Wijnaldum bei den Reds das Mittelfeld bilden. Sie kommen gemeinsam auf 587 Einsätze für Liverpool. Laufleistung, Kampfgeist und defensive Stärke zeichnet das Trio aus – doch auch einen starken Schuss und das Auge für den Mitspieler haben die drei gemeinsam.