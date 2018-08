Hornussen von A bis Z

Programm

Das Eidgenössische Hornusserfest beginnt am Mittwoch mit dem Eröffnungshornussen. Es handelt sich um einen Einzelschlägerwettkampf, an dem 40 Hornusser teilnehmen, die entweder in der Meisterschaft, an Festen oder auf der obersten Nachwuchsstufe herausragende Leistungen gezeigt haben. Gespielt wird ab 13 bis etwa 16.30 Uhr.



Das weitere Programm:

Freitag, 17. August: Anhornussen 7. und 8. Stärkeklasse (13 bis 16 Uhr). – Samstag, 18. August: Entscheidung 7. und 8. Stärkeklasse (9 bis 12 Uhr). Anhornussen 5. und 6. Stärkeklasse (13 bis 16 Uhr). – Sonntag, 19. August: Entscheidung 5. und 6. Stärkeklasse (9 bis 12 Uhr). Ausscheidung der besten Einzelschläger 5. bis 8. Stärkeklasse für den Königsstich (13.45 Uhr).



Freitag, 24. August: Anhornussen 3. und 4. Stärkeklasse (13 bis 16 Uhr). – Samstag, 25. August: Entscheidung 3. und 4. Stärkeklasse (9 bis 12 Uhr). Anhornussen 1. und 2. Stärkeklasse (13 bis 16 Uhr). – Sonntag, 26. August: Entscheidung 1. und 2. Stärkeklasse (9 bis 12 Uhr). Königsstich (13.45 Uhr).