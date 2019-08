Wawrinkas schwarze Serie reisst nicht

Es wird nichts aus dem Schweizer Achtelfinal: Stan Wawrinka verliert in der 2. Runde gegen Andrej Rublew (ATP 70) in zwei Sätzen 4:6, 4:6 und scheidet in Cincinnati aus. Die schwarze Serie geht also weiter: Seit dem Aus am French Open konnte Wawrinka keine zwei Siege mehr aneinanderreihen.