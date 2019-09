Die Aussenseiter mussten sich wie in einem schlechten Film vorkommen. Nachdem sie die ersten beiden Austragungen in extremis verloren hatten, erlebten sie in Genf schon zum Auftakt ein Déjà-vu. Shapovalov vergab im Match-Tiebreak drei Matchbälle, ehe er zum Verlierer wurde und frustriert sein Racket auf den Boden schmetterte.

.@ThiemDomi fights off three match points to take the opener 6-4 5-7 [13-11] over Shapovalov. #TeamEurope remains unbeaten in match 1 at #LaverCuppic.twitter.com/MSDB61kNrq — Laver Cup (@LaverCup) September 20, 2019

Für Thiem hingegen war der Sieg, der das Team Europa 1:0 in Front brachte, ein erstes positives Resultat nach einem enttäuschenden Sommer in Nordamerika. Ein Virus hatte den 26-Jährigen geschwächt, weshalb er nach dem Viertelfinal-Out in Montreal auf Cincinnati verzichten musste und am US Open in der Startrunde scheiterte. Nun hofft er, in der Romandie frischen Schwung zu holen.

«Noch nie etwas Lauteres gehört»

Vor dem ersten sportlichen Vergleich dieses Wochenendes war der dritte Laver-Cup stimmungsvoll eröffnet worden. Das Genfer Publikum gab bei der Vorstellung der Teams schon einmal ein akustisches Versprechen für die nächsten Tage ab. Als Rafael Nadal und Roger Federer in die Halle einliefen, schnellte der Lärmpegel in die Höhe. Thiem sagte dazu: «Es war unglaublich, als Roger den Court betrat. Ich habe noch nie in meinem Leben etwas Lauteres gehört.»