Sorgen wegen Konkurrenz aus Übersee

Obwohl die Ränge selten gut besetzt waren, sagt Turnierdirektor Jean-François Collet, die Zuschauerzahlen hätten sich auf ähnlichem Niveau bewegt wie in den Vorjahren. «Aber die meisten Leute konnten wegen der extremen Hitze nicht mehr als 30 Minuten im Stadion bleiben. An der Bar machten wir einen grossen Umsatz.» Und Ruth Wipfli Steinegger, Präsidentin der Swiss Open Gstaad AG, berichtet: «Ich habe sehr positive Feedbacks erhalten, was die Installationen des Village anbelangt. Und an der Ouvertüre am Sonntag hatte es sehr viele Leute. Wir konnten das Dorf besser einbinden.»

Halbpension für die Spieler

Finanziell steht der Traditionsevent auf solidem Fundament, unabhängig davon, ob ein paar Hundert Besucher mehr oder weniger dabei sind. Denn die Sponsoren schätzen das Ambiente, umso mehr, als die Infrastruktur für sie kontinuierlich verbessert wird. Titelsponsor J. Safra Sarasin hatte den Vertrag nach dem Turnier 2018 um drei Jahre bis 2021 verlängert.

Die Verlegung des Ladies Open nach Lausanne hat sich laut den Beteiligten bewährt, weil sich die beiden Anlässe nicht mehr konkurrenzieren. «Aus Sicht von Swiss Tennis ist wichtig, dass auch das Frauenturnier erfolgreich unterwegs ist. Für die Beständigkeit ist das Ladies Open in Lausanne besser positioniert», erklärt Wipfli Steinegger, die auch Vizepräsidentin des Verbands ist.

Den Tennisprofis gefällt es in Gstaad, umso mehr, als heuer erstmals alle im 5-Stern-Haus Grand Hotel Park einquartiert waren, und zwar mit Halbpension. «Das gibt es nur in Gstaad. Die Spieler sind hier privilegiert», stellt Wipfli Steinegger fest. Trotz traumhafter Kulisse und Verwöhnpaket wird es immer schwieriger, Spitzenspieler ins Berner Oberland zu locken.

Letzte Woche wurde gleichzeitig in Hamburg gespielt, wo doppelt so viele Weltranglistenpunkte verteilt und gut dreimal so viel Preisgeld ausgeschüttet wurde. Diese Konkurrenz wäre laut Collet noch verschmerzbar; er kritisiert die ATP aus anderem Grund: «Es dürfte in dieser Phase der Saison keine Hartplatzturniere geben. Die Turniere in Atlanta und Los Cabos tun uns weh, sie machen unseren Markt kleiner.»