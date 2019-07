Scarlett und Tani geben alles für Roger Federer

Am Zelt von Scarlett Li ist gut zu erkennen, für welchen Tennisspieler ihr Herz schlägt. Es ist rot-weiss, in Gold hat sie die Initialen «RF» aufgemalt. Daran be­festigt sind die Flaggen Kanadas und der Schweiz – ihrer Heimat und jener ihres Lieblings Roger Federer. Sie ist gut gelaunt an diesem Dienstagnachmittag, sitzt auf dem Campingstuhl und plaudert mit ihren Nachbarn, die hier im Park im Zelt schlafen, um gute Tickets zu kriegen.