Roland Garros wird in Herbst verschoben Die Franzosen veranstalten ihr Grand Slam vier Monate später als geplant. Konflikte sind programmiert – auch mit Federer. Simon Graf

Im Mai werden keine Fans auf den Stühlen des French Open sitzen: Das Grand-Slam-Turnier wird in den Herbst verschoben. Getty Images Wegen der Terminkollision mit dem Laver Cup dürfte auch Roger Federer nicht gerade erfreut darüber sein. Er ist mit seinem Management beim Laver Cup mitbeteiligt. Getty Images 1 / 2

Die Chancen, dass das nächste Grand-Slam-Turnier plangemäss stattfinden würde, schienen wegen des Coronavirus gering. Denn bereits am 24. Mai hätte an der Porte d’Auteuil zu Roland Garros aufgeschlagen werden sollen. Nun haben die Organisatoren von reagiert: Sie schoben ihr Turnier vier Monate nach hinten. So soll es nun vom 20. September bis zum 4. Oktober stattfinden. Das Wetter dürfte dann zwar nicht mehr so sonnig sein, aber in diesem Jahr verfügt man am French Open erstmals über ein schliessbares Dach über dem Court Philippe Chatrier.

Nicht alle dürften aber Freude haben am neuen Termin. So würde sich das French Open mit dem Laver Cup überschneiden, der vom 25. bis 27. September in Boston stattfinden soll. Dies ist also ein Frontalangriff auf das Event, an dem Roger Federer und seine Managementagentur «Team8» mitbeteiligt ist. Zudem verspricht es ein gedrängter Herbst zu werden. Gemäss Plan würde das US Open am 13. September zu Ende gehen – eine Woche später wurde das French Open beginnen. Immer noch auf den ursprünglichen Termin vom 29. Juni bis zum 12. Juli ist Wimbledon angesetzt. Der Kampf um Termine hat begonnen.