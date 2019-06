Paris, der Kraftort für Nadal

Womit wir beim Thema wären: Der Körper meldete sich zuletzt immer öfter beim Spanier. Als er im März in Indian Wells für den Halbfinal gegen Roger Federer Forfait geben musste wegen des Knies, war er äusserst niedergeschlagen. So energielos, so deprimiert wie in den Wochen danach habe er ihn noch nie erlebt, sagte sein Coach Carlos Moya. Doch rechtzeitig für Roland Garros richtete sich Nadal wieder auf.

Erstmals nur zwei Grand-Slam-Titel hinter Federer

Paris ist sein Kraftort, hier siegt er nicht nur Jahr für Jahr, hier schöpft er auch immer wieder Vertrauen und Zuversicht. Es ist eindrücklich, wie viele körperliche Rückschläge er in seiner Karriere schon weggesteckt hat. Wie er sich nie entmutigen lässt, immer wieder zu seinem Topniveau findet. Und wie er sein Spiel mit den Jahren weiterentwickelt hat, angriffiger geworden ist und taktisch flexibler.

Jetzt liegt er erstmals nur noch zwei Grand-Slam-Titel hinter Roger Federer zurück – 18 gegenüber 20. Und in Wimbledon ist er durchaus zu den Titelanwärtern zu zählen. Den letztjährigen Halbfinal gegen Novak Djokovic verlor er nur knapp, und danach wäre der Weg frei gewesen.

Doch auch Federer erlebte ein positives French Open. Er genoss es sichtlich, wie er hier gefeiert wurde, scheint sich langsam mit dem Gedanken anzufreunden, auch 2020 voll durchzuspielen. Und jetzt geht es ja zuerst einmal weiter an seinem Kraftort.