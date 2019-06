Nervenstarker Federer ringt Tsonga nieder

«Es war die ganze Zeit das gleiche Spiel: Aufschlag, Vorhand, Aufschlag, Vorhand», sagte Roger Federer zum Duell mit Jo-Wilfried Tsonga. Doch er sprach nicht von der Achtelfinal-Partie der beiden in Halle 2019. Was er meinte? Er sprach über das letzte Duell auf Rasen gegen Tsonga. Das war 2011 in Wimbledon und endete mit einem Fünf-Satz-Sieg des Franzosen.