Nadal ringt Medwedew in extremis nieder

Zwei Tage nach der Niederlage gegen Titelverteidiger Alexander Zverev rang Rafael Nadal am ATP-Finale in London den Russen Daniil Medwedew nach einem nicht für möglich gehaltenen Comeback noch mit 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4) nieder. Damit wahrte der 33-jährige Spanier seine Chance auf den Einzug in den Halbfinal.