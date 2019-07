Tennis-Krimi? Egal, er liest lieber ein Buch

Doch nicht alle scheint das Gigantenduell der beiden Tennisgötter in den Bann zu ziehen. Ein Junge auf der Haupttribüne sieht in seinem Buch die grössere Unterhaltung als im Gezeigten auf dem Rasen unten - auch in der entscheidenden Phase des ersten Satzes wird die Lektüre nicht auf die Seite gelegt. Nun ja, Tennis der Extraklasse ist halt nicht für jedermann.