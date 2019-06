Für Stress sorgen einzig die eigenen Erwartungen

Federer wirkt an diesem Sonntagmorgen jedenfalls ausgeruht. Die Strapazen des French Open hat er verkraftet. Dass er unverletzt durch die Sandsaison gekommen ist, wirkt entspannend. «Nach dem Turnier war ich noch zwei Tage ein bisschen müde, weil alles vorbei war, der Stress weggefallen war. Danach bin ich gut ins Training gestartet und habe mich auch gleich gut gefühlt.»

Das Erfolgserlebnis auf der Unterlage, die ihm am wenigsten behagt, hat ihm Selbstvertrauen verliehen.

Die Woche in der Schweiz hat er genossen, zumal er heuer bisher weniger Zeit daheim verbracht hat als in den Jahren, in denen er die Sandsaison ausgelassen hatte. «Der grosse Unterschied ist, dass ich zuletzt jeweils unendlich viel Zeit hatte, mich auf Stuttgart und Halle vorzubereiten. Diesmal ging alles ­etwas schneller. Da erinnerte ich mich daran, wie es früher war: Paris-Final am Sonntag, Training am Montag, Match am Dienstag – das war Stress!»

Federer ist mit seinen Leistungen in Madrid, Rom und ­Paris zufrieden, er glaubt aber, er wäre auch nach missglückten Auftritten auf Sand in der Lage, auf Gras aufzutrumpfen. «Es geht alles: nicht spielen, schlecht spielen oder gut spielen.» Rasentennis habe seine eigenen Gesetze, «vor allem für mich. Meine Stärken sind automatisch noch grössere Stärken, meine Schwächen sind schwierig anzuspielen oder ich kann sie umgehen – mit aggressivem Spiel.»

Gute Gefühle dank Paris

Dennoch war die Halbfinal­qualifikation am French Open nicht unwichtig, zumal er zuvor in Wimbledon im Viertelfinal an Kevin Anderson sowie in New York und in Melbourne jeweils im Achtelfinal an John Millman respektive Stefanos Tsitispas ­gescheitert war.

«Gegen Anderson und Tsitsipas hätte ich gewinnen können, vielleicht sogar gewinnen müssen. Daher war ich enttäuscht», gibt er rückblickend zu. «Dass ich in Paris nach allen den Jahren den Halbfinal erreicht habe, gibt mir Mumm und Schwung. Wenn ich es dort schaffen kann, dann ist es auch in Wimbledon und an den nächsten Grand-Slam-Turnieren möglich.» Das Erfolgserlebnis auf der Unterlage, die ihm am wenigsten behagt, hat ihm Selbstvertrauen verliehen. «Und das gehört dazu, wenn du Titel gewinnen und die Besten schlagen willst.»