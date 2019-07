Federer und das Drama im fünften Satz

Und auch Djokovic spürt den Druck. Bei 5:5 gerät er 15:30 in Rückstand, punktet danach im Fallen am Netz. Bei 5:6 verpasst Federer am Netz eine Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Trotz Nervenflattern hält er letztlich seinen Aufschlag. Und dann bei 7:7 führt Djokovic scheinbar beruhigend 30:0, doch Federer reiht vier Punkte aneinander, schafft tatsächlich den Servicedurchbruch und schlägt in der Folge zum Titel auf. Nach zwei Assen, es ist 18.21 Uhr Ortszeit in London SW19, hat er zwei Matchbälle. Federer spielt mutig, aber erfolglos: Zuerst verschlägt er eine Vorhand, dann wird er von Djokovic passiert. Und kurz darauf sogar gebreakt – 8:8.