Federer trotz Sieg: «Das heute war unterirdisch»

Selbst mit 38 Jahren gibt es noch Premieren der unangenehmen Art für Roger Federer. Nachdem er am US Open schon gegen den Inder Sumit Nagal den ersten Satz verloren hatte, missglückte ihm auch gegen Damir Dzumhur der Start mit einem 3:6. Erstmals verlor er an einem Grand-Slam-Turnier damit in den ersten zwei Partien den Startsatz, und das beunruhigt ihn sichtlich, auch wenn er den Fehlstart erneut korrigieren konnte.