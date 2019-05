Den wohl besten Match im Bois de Boulogne lieferte Federer 2011, als er im Halbfinal in einem 3 Stunden und 39 Minuten dauernden Duell auf höchstem Niveau Novak Djokovics Serie von 41 Siegen in Folge beendete. Nachdem er den Matchball mit einem Ass verwertet hatte, wackelte er mit dem ausgestreckten Zeigfinger, als wollte er sagen: «Seht her, ich bin auch noch da!»

Lust auf das Publikum

Da ist er auch zehn Jahre später noch. Oder besser: wieder hier. Nadals Chance, am French Open das Dutzend vollzumachen, hin, Djokovics Möglichkeit, den vierten Grand-Slam-Titel in Folge zu gewinnen, her: Nichts bewegt das Tennisuniversum mehr als die Rückkehr des Superstars. Dessen Vorfreude ist gross, zumal er sich gesund fühlt. Das Forfait in Rom war eher eine Vorsichtsmassnahme als einer ernsthaften Verletzung geschuldet.

Federer hat Lust, dem Pariser Publikum seine Tenniskunst vorzuführen. Und die Besucher haben Lust, dem Champion zu huldigen. Denn die Liebe der Franzosen zum Schweizer ist nie erloschen. Doch kann Federer nicht nur unterhalten, sondern das Turnier auch gewinnen? Er überlegt kurz und antwortet dann: «Ich weiss es nicht, das ist auch für mich ein Fragezeichen. Auf eine Art fühle ich mich ähnlich wie 2017 vor dem Australian Open. Ich spüre, dass ich gutes Tennis spiele. Aber ist das genug gegen die absolut Besten, wenn es um die Wurst geht?» Federer und Paris ist eben eine komplizierte Liebesbeziehung.

Interview mit Heinz Günthardt

In der Schweiz ist Sand der am weitesten verbreitete Belag. Weshalb ist Roger Federer ausgerechnet auf dieser Unterlage am wenigsten erfolgreich?

Ganz simpel erklärt: Federer spielt gern kurze Punkte, auf Sand kann man sich aber am besten verteidigen. Es kommen mehr Bälle zurück, also gibt es weniger kurze Ballwechsel.

Können Sie noch etwas mehr ins Detail gehen?

Die Bälle springen auf Sand höher ab, das ist nicht optimal für diejenigen, die angreifen wollen. Zudem erschwert es der unregelmässige Ballabsprung, das Timing zu finden. Es ist eine spezielle Situation: Einerseits ist es so, dass warme, trockene Bedingungen Angriffstennis begünstigen, andererseits springen die Bälle noch höher ab, wodurch die Ballkontrolle erschwert wird. Was für Federer besser ist, hängt vom Gegner ab.